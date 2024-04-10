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ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Болельщики «ПСЖ» вывесили яркий перформанс в стиле «Звёздных войн» перед игрой с «Барсой»

Болельщики «ПСЖ» вывесили яркий перформанс в стиле «Звёздных войн» перед игрой с «Барсой»
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В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Перед началом игры болельщики «ПСЖ» вывесили яркий перформанс в стиле популярной франшизы «Звёздные войны». На баннере изображён один из сильнейших и мудрейших джедаев Йода в форме парижского клуба.

Фото: Кадр из трансляции

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'    

В 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.

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