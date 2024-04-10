Болельщики «ПСЖ» вывесили яркий перформанс в стиле «Звёздных войн» перед игрой с «Барсой»

В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Перед началом игры болельщики «ПСЖ» вывесили яркий перформанс в стиле популярной франшизы «Звёздные войны». На баннере изображён один из сильнейших и мудрейших джедаев Йода в форме парижского клуба.

Фото: Кадр из трансляции

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.