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Роналдиньо приехал на матч своих бывших команд «ПСЖ» и «Барселоны»

Роналдиньо приехал на матч своих бывших команд «ПСЖ» и «Барселоны»
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Экс-футболист французского «ПСЖ», испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетил матч 1/4 финала Лиги чемпионов — 2023/2024 с участием своих бывших команд. В эти минуты проходит первая игра четвертьфинала главного еврокубка между «ПСЖ» и «Барселоной», пока счёт не открыт.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'    

Роналдиньо выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону», в которой играл до 2008 года. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны и выиграл Лигу чемпионов в 2006 году.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.

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