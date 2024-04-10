Роналдиньо приехал на матч своих бывших команд «ПСЖ» и «Барселоны»

Экс-футболист французского «ПСЖ», испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетил матч 1/4 финала Лиги чемпионов — 2023/2024 с участием своих бывших команд. В эти минуты проходит первая игра четвертьфинала главного еврокубка между «ПСЖ» и «Барселоной», пока счёт не открыт.

Роналдиньо выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону», в которой играл до 2008 года. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны и выиграл Лигу чемпионов в 2006 году.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.