Роналдиньо приехал на матч своих бывших команд «ПСЖ» и «Барселоны»
Поделиться
Экс-футболист французского «ПСЖ», испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетил матч 1/4 финала Лиги чемпионов — 2023/2024 с участием своих бывших команд. В эти минуты проходит первая игра четвертьфинала главного еврокубка между «ПСЖ» и «Барселоной», пока счёт не открыт.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37' 1:1 Дембеле – 48' 2:1 Vitinha – 51' 2:2 Рафинья – 62'
Роналдиньо выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону», в которой играл до 2008 года. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны и выиграл Лигу чемпионов в 2006 году.
Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
22:57
-
22:54
-
22:38
-
22:38
-
22:38
-
22:29
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:28
-
21:27
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:50
-
20:45
-
20:23
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:18