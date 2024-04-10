Кобелев — о результатах «Краснодара» в этом сезоне: заслуга Ивича

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, является ли выступление «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги заслугой бывшего наставника «быков» Владимира Ивича, покинувшего клуб по ходу чемпионата после серии игр без побед.

«На сегодняшний день, конечно, заслуга. Его убрали, когда команда находилась на втором месте, и сейчас команда по-прежнему на втором месте. Здесь вопрос нужно задать руководству «Краснодара». Со стороны мы можем констатировать тот факт, что при Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. 13 марта «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. После 22 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на втором месте, набрав 43 очка. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. В ближайшем матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Зенит». В случае победы «быки» поднимутся на первую строчку.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте