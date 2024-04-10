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Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара, который внёс залог за экс-футболиста

Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара, который внёс залог за экс-футболиста
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Бывший защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны» Дани Алвес вернул деньги отцу своего экс-партнёра по испанской команде Неймара. Об этом сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на слова Инес Гвардиолы, адвоката Дани Алвеса.

Ранее в СМИ появлялась информация, что отец Неймара помог выплатить залог в размере € 1 млн за осуждённого на 4,5 года за изнасилование Алвеса. Инес Гвардиола сообщила, что экс-игрок сборной Бразилии одолжил € 150 тыс. у отца Неймара и неделю назад вернул эти деньги.

Напомним, в конце марта 2024 года Дани Алвес вышел на свободу под залог в € 1 млн до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу. Marca со ссылкой на El País информировала, что бразилец намерен вернуться в футбол.

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