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Юрген Клопп: я очень хочу выиграть Лигу Европы

Юрген Клопп: я очень хочу выиграть Лигу Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о мотивации для участия в Лиге Европы. В четверг, 11 апреля, мерсисайдцы сыграют первый четвертьфинальный матч второго по значимости европейского турнира с итальянской «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед началом сезона, когда мы стартовали в Лиге Европы, мы знали, что хотим пройти как можно дальше. Сейчас мы должны победить «Аталанту» в двухраундовом противостоянии. Это будет сложно. «Аталанта» — хорошо организованная команда. Мистер Гасперини проделывает там невероятную работу на протяжении нескольких лет.

Честно говоря, нам понадобится любая поддержка с трибун, которую мы сможем получить, чтобы дать им отпор. Очевидно, что это только первый матч, но ответный состоится в Бергамо, и, вероятно, там им окажут большую поддержку. Надеюсь, что мы готовы к четвертьфиналу. Мы участвуем в этом турнире, и я — футбольный человек. Я отчаянно хочу выиграть его», — приводит слова Клоппа Eurosport.

Лига Европы остаётся единственным турниром, который Клопп не выигрывал с «Ливерпулем» с тех пор, как возглавил команду в 2015 году. В сезоне-2015/2016 мерсисайдцы в финале Лиги Европы уступили испанской «Севилье» со счётом 1:3.

Турнирная сетка
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