В «Шальке» главный тренер команды конфликтует с игроками — WAZ

В немецком «Шальке», выступающем во Второй Бундеслиге, возник конфликт между главным тренером Карелом Герартсом и группой ведущих игроков клуба, который привёл к разладу в раздевалке команды. Об этом сообщает WAZ.

По информации источника, на протяжении всего сезона между главным тренером и игроками наблюдались конфликтные ситуации. Так, например, Герартс принял решение перевести 33-летнего атакующего полузащитника Доминика Дрекслера в молодёжную команду из-за того, что, находясь в раздевалке во время матча 28-го тура Второй Бундеслиги с «Ганновером» (1:1), он бросил шоколадный коктейль в стену, несмотря на то что игрок извинился перед всеми членами команды.

Кроме того, сообщается, что игроки критикуют тактику, которую использует Герартс, и считают тренера упрямым человеком, который не прислушивается к мнению других людей.

После 28 туров Второй Бундеслиги «Шальке» находится на 13-м месте, имея в своём активе 32 очка. Команда находится в трёх очках от зоны вылета.