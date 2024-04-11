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«Барселона» впервые с 2015-го обыграла «ПСЖ» в гостях. Тогда каталонцы взяли ЛЧ с Энрике

«Барселона» впервые с 2015-го обыграла «ПСЖ» в гостях. Тогда каталонцы взяли ЛЧ с Энрике
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«Барселона» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» (3:2) в гостях на парижском «Парк де Пренс». Для испанской команды эта победа стала первой гостевой над парижанами с 2015 года.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

В том году «Барселона» также играла с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч команды аналогично провели в Париже, и он закончился со счётом 3:1 в пользу каталонцев. Тогда главным тренером «Барселоны» был Луис Энрике, с которым команда в последний раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов в том сезоне. Сейчас испанский специалист тренирует «ПСЖ».

С той игры «ПСЖ» и «Барселона» дважды встретились в матче на «Парк де Пренс». Первый закончился победой парижан 4:0 (2017 год), второй — ничьей (1:1).

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