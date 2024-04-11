«Барселона» впервые с 2015-го обыграла «ПСЖ» в гостях. Тогда каталонцы взяли ЛЧ с Энрике

«Барселона» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» (3:2) в гостях на парижском «Парк де Пренс». Для испанской команды эта победа стала первой гостевой над парижанами с 2015 года.

В том году «Барселона» также играла с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч команды аналогично провели в Париже, и он закончился со счётом 3:1 в пользу каталонцев. Тогда главным тренером «Барселоны» был Луис Энрике, с которым команда в последний раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов в том сезоне. Сейчас испанский специалист тренирует «ПСЖ».

С той игры «ПСЖ» и «Барселона» дважды встретились в матче на «Парк де Пренс». Первый закончился победой парижан 4:0 (2017 год), второй — ничьей (1:1).