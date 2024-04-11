«Барселона» одержала первую победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с апреля 2019 года

«Барселона», обыгравшая «ПСЖ» (3:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, одержала первую победу на этой стадии турнира с 2019 года. Каталонцы в сезоне-2018/2019 в двух встречах обыграли «Манчестер Юнайтед» с общим счётом 4:0.

В следующем сезоне «Барселона» со счётом 2:8 проиграла в четвертьфинале «Баварии», в сезоне-2020/2021 вылетела от «ПСЖ» (1:4, 1:1) в 1/8 финала, а в двух следующих розыгрышах не смогла преодолеть стадию группового этапа.

Ответная игра с «ПСЖ» у «Барселоны» пройдёт 16 апреля, когда команды встретятся на испанском стадионе «Олимпик Льюис Компанис». На нём каталонцы будут играть до тех пор, пока не закончится реконструкция их домашней арены «Камп Ноу». «Барселона» может вернуться на арену уже в следующем сезоне, но при условии сокращения максимального числа зрителей.