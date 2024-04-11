«Барселона» не проиграла ни 1 из 12 матчей после объявления Хави об уходе

В среду, 10 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Гости одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Барселона» не проиграла ни 1 из 12 матчей после объявления Хави об уходе с поста главного тренера команды.

28 января 2024 года Хави объявил, что уйдёт с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. С этого момента каталонцы выиграли девять матчей и три раза сыграли вничью.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».