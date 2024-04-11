«Барселона» не проиграла ни 1 из 12 матчей после объявления Хави об уходе
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В среду, 10 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Гости одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Барселона» не проиграла ни 1 из 12 матчей после объявления Хави об уходе с поста главного тренера команды.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37' 1:1 Дембеле – 48' 2:1 Vitinha – 51' 2:2 Рафинья – 62' 2:3 Кристенсен – 77'
28 января 2024 года Хави объявил, что уйдёт с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. С этого момента каталонцы выиграли девять матчей и три раза сыграли вничью.
Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
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