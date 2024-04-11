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«Атлетико» выиграл все пять домашних встреч в нынешнем розыгрыше ЛЧ

«Атлетико» выиграл все пять домашних встреч в нынешнем розыгрыше ЛЧ
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В cтатусе главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» выиграл во всех пяти домашних матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

Все домашние матчи «Атлетико» в Лиге чемпионов сезона — 2023/2024 на данный момент:

  • «Атлетико» — «Фейеноорд» (3:2; второй тур группы E);
  • «Атлетико» — «Селтик» (6:0; четвёртый тур группы Е);
  • «Атлетико» — «Лацио» (2:0; шестой тур группы Е);
  • «Атлетико» — «Интер» (2:1, 3:2 пен; ответный матч 1/8 финала);
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д (2:1; первый матч 1/4 финала).

Ответный матч между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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