«Атлетико» выиграл все пять домашних встреч в нынешнем розыгрыше ЛЧ

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В cтатусе главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» выиграл во всех пяти домашних матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Все домашние матчи «Атлетико» в Лиге чемпионов сезона — 2023/2024 на данный момент:

«Атлетико» — «Фейеноорд» (3:2; второй тур группы E);

«Атлетико» — «Селтик» (6:0; четвёртый тур группы Е);

«Атлетико» — «Лацио» (2:0; шестой тур группы Е);

«Атлетико» — «Интер» (2:1, 3:2 пен; ответный матч 1/8 финала);

«Атлетико» — «Боруссия» Д (2:1; первый матч 1/4 финала).

Ответный матч между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.