«Хотим остаться в Премьер-Лиге». Защитник «Факела» Игорь Калинин — о задаче клуба

Защитник «Факела» Игорь Калинин выразил надежду, что в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» воронежская команда сможет добиться положительного результата, а также рассказал о задаче клуба на заключительные матчи сезона.

«Нам без разницы — «Спартак», ЦСКА или «Оренбург». Мы на каждый матч настраиваемся с одинаковой мыслью: нужно выходить и выигрывать.

Надеюсь, в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков. Интриги в чемпионате в этом сезоне больше — все идут плотно как в верхней части таблицы, так и в нижней. Но у нас задача не меняется — хотим остаться в Премьер-Лиге. Считаю, что это реально», — приводит слова Калинина Metaratings.

После 23 сыгранных матчей «Факел» располагается на 11-м месте, набрав 26 очков. От зоны стыковых матчей подопечных Сергея Ташуева отделяют шесть очков, а от зоны вылета — девять очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.