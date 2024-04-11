«ПСЖ» потерпел первое поражение в 2024 году

«ПСЖ», проигравший «Барселоне» (2:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, впервые уступил по ходу календарного 2024 года.

C начала 2024 года «ПСЖ» провёл 19 матчей, из которых выиграл 14. Матч с «Барселоной» стал для французской команды 20-м в этом году.

В чемпионате Франции «ПСЖ» в 28 матчах набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Парижский клуб близок к защите титула: за шесть туров до конца Лиги 1 парижане опережают ближайшего преследователя в лице «Бреста» на 10 очков. В конце сезона «ПСЖ» ждёт и финальный матч Кубка Франции, где команда сыграет с «Лионом» 25 мая.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» в двух матчах обыграл «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1). Ответная игра с «Барселоной» состоится 16 апреля.