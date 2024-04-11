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Мбаппе получил одну из худших оценок за матч «ПСЖ» – «Барселона» по версии L’Equipe

Мбаппе получил одну из худших оценок за матч «ПСЖ» – «Барселона» по версии L’Equipe
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Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил одну из самых низких оценок за первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3). Об этом сообщает L’Equipe.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

По информации источника, нападающий парижан провёл на поле весь матч, но не отличился результативными действиями и ни разу не пробил в створ ворот соперника, за что получил 3 балла из 10. Меньшую, чем Мбаппе, оценку за матч получил только новичок «ПСЖ» Лукас Бералдо – 2. Лучшим игроком встречи признали бразильского вингера «Барселоны» Рафинью, игру которого оценили в 8 баллов.

Оценки игроков обеих команд от французской газеты L’Equipe:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген – 6, Жоау Канселу – 5, Пау Кубарси – 6, Рональд Араухо – 6, Жюль Кунде – 6, Френки де Йонг – 5, Серхи Роберто – 4, Рафинья – 8, Илкай Гюндоган – 6, Ламин Ямал – 5, Роберт Левандовски – 7.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма – 3, Маркиньос – 5, Лукас Эрнандес – 4, Лукас Бералдо – 2, Нуну Мендеш – 6, Витинья – 7, Ли Кан Ин – 4, Фабиан Руис – 5, Марко Асенсио – 3, Усман Дембеле – 6, Килиан Мбаппе – 3.

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