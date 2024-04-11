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Мбаппе впервые в этом сезоне ЛЧ не смог попасть в створ ворот

Мбаппе впервые в этом сезоне ЛЧ не смог попасть в створ ворот
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

Таким образом, французский форвард не отметился результативными действиями и впервые в этом сезоне за девять матчей турнира не сумел попасть в створ ворот соперника. В этом матче 25-летний нападающий совершил три попытки удара в сторону ворот и трижды попал в офсайд.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 39 голов и девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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