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Луис Энрике ответил на вопрос о слабости обороны «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

Луис Энрике ответил на вопрос о слабости обороны «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на вопрос о слабости обороны своей команды после домашнего поражения от «Барселоны» со счётом 2:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Чем я объясняю слабость обороны? Если мы посмотрим на результаты, все команды хрупкие. Мы на высшем уровне. Различия невелики. «Барселона» находится на высшем уровне, как и мы. Мы позволили сравнять при счёте 2:1. В конце концов мы пропустили на угловом и проиграли 2:3», — приводит слова Луиса Энрике AS.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной» прошёл 10 апреля на парижском стадионе «Парк де Пренс» и завершился волевой победой сине-гранатовых со счётом 3:2.

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