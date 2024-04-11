Луис Энрике ответил на вопрос о слабости обороны «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на вопрос о слабости обороны своей команды после домашнего поражения от «Барселоны» со счётом 2:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Чем я объясняю слабость обороны? Если мы посмотрим на результаты, все команды хрупкие. Мы на высшем уровне. Различия невелики. «Барселона» находится на высшем уровне, как и мы. Мы позволили сравнять при счёте 2:1. В конце концов мы пропустили на угловом и проиграли 2:3», — приводит слова Луиса Энрике AS.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной» прошёл 10 апреля на парижском стадионе «Парк де Пренс» и завершился волевой победой сине-гранатовых со счётом 3:2.