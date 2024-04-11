«Милан» — «Рома»: во сколько начнётся матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся итальянские «Милан» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен (Франция). Матч начнётся в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в январе этого года. Тогда в матче 20-го тура Серии А нынешнего сезона «Милан» одержал победу со счётом 3:1. В игре первого круга «россонери» также были сильнее римлян — 2:1. В турнирной таблице внутреннего первенства «Милан» занимает второе место, в то время как «Рома» располагается на пятой строчке.