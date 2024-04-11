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Баста: введение Fan ID ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее

Баста: введение Fan ID ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее
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Владелец медийной команды СКА (Ростов) Баста (Василий Вакуленко) высказался о внедрении карты болельщика в Российской Премьер-Лиге.

— Сейчас можно сказать, что введение Fan ID — это решение против футбола?

— Мне кажется, что введение Fan ID — это решение, которое ущемляет права активных болельщиков. Кто-то ходит на футбол, сделал себе Fan ID и по-своему на это реагирует. Такие вопросы достаточно спорные. Без Fan ID было бы намного лучше.

— Футбол в последние годы смотрится по-другому?

— Когда смотрю матчи «Спартака», полный стадион у них, кроме трибуны B. Опять же, это ущемляет права активных болельщиков. То есть людей, которые по-своему воспринимают эту субкультуру и относятся к этому. Это делает футбол скучнее, — сказал Вакуленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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