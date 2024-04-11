Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт — о Лиге Европы: хотим выиграть этот трофей для Юргена Клоппа

Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт — о Лиге Европы: хотим выиграть этот трофей для Юргена Клоппа
Аудио-версия:
Комментарии

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал о мотивации для участия в Лиге Европы. В четверг, 11 апреля, мерсисайдцы сыграют первый четвертьфинальный матч второго по значимости европейского турнира с итальянской «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это большой трофей, а с учётом всех обстоятельств, с учётом ухода главного тренера после сезона было бы приятно проводить его трофеем. Как игроки мы сделаем всё возможное, чтобы сделать это. Мы хотим отблагодарить тренера, как только можем, ведь он сделал очень много для нас», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

Лига Европы остаётся единственным турниром, который Клопп не выигрывал с «Ливерпулем» с тех пор, как возглавил команду в 2015 году. В сезоне-2015/2016 мерсисайдцы в финале Лиги Европы уступили испанской «Севилье» со счётом 1:3.

Материалы по теме
Миранчук и «Аталанта» против «Ливерпуля» и Клоппа! Ну что за огнище в Лиге Европы! LIVE
Live
Миранчук и «Аталанта» против «Ливерпуля» и Клоппа! Ну что за огнище в Лиге Европы! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android