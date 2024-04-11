Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт — о Лиге Европы: хотим выиграть этот трофей для Юргена Клоппа

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал о мотивации для участия в Лиге Европы. В четверг, 11 апреля, мерсисайдцы сыграют первый четвертьфинальный матч второго по значимости европейского турнира с итальянской «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Это большой трофей, а с учётом всех обстоятельств, с учётом ухода главного тренера после сезона было бы приятно проводить его трофеем. Как игроки мы сделаем всё возможное, чтобы сделать это. Мы хотим отблагодарить тренера, как только можем, ведь он сделал очень много для нас», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

Лига Европы остаётся единственным турниром, который Клопп не выигрывал с «Ливерпулем» с тех пор, как возглавил команду в 2015 году. В сезоне-2015/2016 мерсисайдцы в финале Лиги Европы уступили испанской «Севилье» со счётом 1:3.