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Шикунов: Черчесов — серьёзный тренер для «Спартака», он хорошо знает наш рынок

Шикунов: Черчесов — серьёзный тренер для «Спартака», он хорошо знает наш рынок
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможной смене тренера в стане красно-белых.

«Станислав Саламович Черчесов — серьёзный тренер, который работает уже много лет, считая «Спартак» и сборную России. Поэтому он хорошо знает наш рынок. Кто нужен «Спартаку», должен сейчас решать руководитель команды. Можно рассматривать любого тренера, включая Гвардиолу. Но очень важно — чего хочет руководство? Какие задачи и возможности у команды для нового тренера?

Для меня идеальными тренерами из российских специалистов являются Карпин, Бердыев и Черчесов. Это серьёзные тренеры. Но главная сложность заключается в том, как в руководстве договорятся и сработаются с новым специалистом. Какие требования поставит каждый из тренеров? Руководитель «Спартака» должен определиться и должен создать условия под каждого тренера. Какие нужны игроки новому тренеру? Какая нужна помощь? Это целая история», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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