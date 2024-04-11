«Бешикташ» заинтересован в аренде Патрика Шика у «Байера»

Турецкий «Бешикташ» планирует арендовать нападающего немецкого «Байера» Патрика Шика. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, официальные лица «Бешикташа» уже связались с «Байером» и летом постараются взять форварда в аренду. Турецкий клуб собирается отправить «Байеру» предложение сезонной аренды. Отмечается, что в «Бешикташе» понимают трудность потенциальной сделки.

В текущем сезоне Бундеслиги 28-летний Патрик Шик провёл 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету пять игр и пять голов в Лиге Европы. В Кубке Германии Шик провёл три игры и забил один мяч.

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