Вратарь «Зенита» Адамов: игра с «Краснодаром» — самая важная на этом отрезке сезона

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится в субботу, 13 апреля. Игра для сине-бело-голубых будет выездной, стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

«Мы прекрасно понимаем, что эта игра — самая важная на этом отрезке. Не могу сказать, что есть какое-то давление или волнение, — мы готовимся, все максимально сконцентрированы. Посмотрим, как игра сложится, но я надеюсь, что моментов у наших ворот будет поменьше. Мы хотим выиграть, а как сложится матч, будет видно», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 22 сыгранных в рамках Российской Премьер-Лиги матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко. Денис Адамов в нынешнем сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах, четыре их них отстояв «на ноль». Действующий контракт российского голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в € 900 тыс.