Роберт Евдокимов назначен новым главным тренером «Кубани»

Российский специалист Роберт Евдокимов стал новым главным тренером «Кубани». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта Роберта Евдокимова с «Кубанью» рассчитан до окончания сезона-2025/2026. 54-летний специалист уже приступил к подготовке команды к матчу с «КАМАЗом» и провёл первую тренировку.

«Роберт Геннадьевич хорошо знаком жёлто-зелёным болельщикам. В октябре 2021 года он возглавил «Кубань», когда команда находилась в зоне вылета практически с 10-очковым отставанием от спасительного места. В четырёх первых матчах под его руководством «Кубань» одержала четыре победы, а в весеннем отрезке сезона-2021/2022 выдала впечатляющую серию из 11 матчей без поражений», — написано в заявлении «Кубани».

Ранее «Кубань» возглавлял Вадим Евсеев.