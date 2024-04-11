Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Евдокимов назначен новым главным тренером «Кубани»

Роберт Евдокимов назначен новым главным тренером «Кубани»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Роберт Евдокимов стал новым главным тренером «Кубани». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта Роберта Евдокимова с «Кубанью» рассчитан до окончания сезона-2025/2026. 54-летний специалист уже приступил к подготовке команды к матчу с «КАМАЗом» и провёл первую тренировку.

«Роберт Геннадьевич хорошо знаком жёлто-зелёным болельщикам. В октябре 2021 года он возглавил «Кубань», когда команда находилась в зоне вылета практически с 10-очковым отставанием от спасительного места. В четырёх первых матчах под его руководством «Кубань» одержала четыре победы, а в весеннем отрезке сезона-2021/2022 выдала впечатляющую серию из 11 матчей без поражений», — написано в заявлении «Кубани».

Ранее «Кубань» возглавлял Вадим Евсеев.

Материалы по теме
Евсеев остался без клуба, а лидеры Первой лиги выдали мегафинал. В топ-3 теперь всё плотно
Евсеев остался без клуба, а лидеры Первой лиги выдали мегафинал. В топ-3 теперь всё плотно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android