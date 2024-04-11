Трёхкратный чемпион России Ледяхов посоветовал молодым футболистам пробовать себя в Европе

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов посоветовал молодым российским футболистам пробовать себя в Европе. Ранее с советом уезжать из РПЛ выступил главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. За этот призыв к молодым футболистам Карпин подвергся критике.

«Если есть возможность, нужно ехать и играть. Всё-таки за границей уровень футбола повыше — особенно в таких чемпионатах, как испанский, немецкий. Даже в нижней части таблицы команды приличного класса. Чтобы прогрессировать, нужно играть с сильными партнёрами против сильных соперников. Для роста молодых ребят это очень важный опыт», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.