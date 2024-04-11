Ледяхов: Захарян — талантливый молодой пацан, но ему ещё нужно время

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о выступлениях Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Захарян забил один гол, а мы уже говорим, что он полностью адаптировался в Испании. Нет, он ещё только делает первые шаги, осваивается. Футболист талантливый, молодой пацан. Ему нужно время. Но, думаю, при правильном подходе у него всё будет нормально», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Российский полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом. Он забил дебютный гол за испанскую команду в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). Российский полузащитник вышел на поле на 66-й минуте, а на 68-й минуте забил гол. В матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0) Захарян отметился результативной передачей.