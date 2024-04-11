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WhoScored определил символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала ЛЧ

WhoScored определил символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала ЛЧ
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов — 2023/2024.

Наивысшую оценку от WhoScored получил вингер испанской «Барселоны» Рафинья — 8,55. Таким образом, он стал лучшим игроком первых четвертьфинальных матчей главного еврокубка по версии портала.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Грегор Кобель, «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 7,55.

Защитники: Жюль Кунде, «Барселона» (Испания) — 7,07; Сесар Аспиликуэта, «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 6,74; Джон Стоунз, «Манчестер Сити» (Англия) — 6,78; Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити» — 8,05.

Полузащитники: Витинья, «ПСЖ» (Франция) — 7,88; Родриго Де Пауль, «Атлетико» — 7,68; Усман Дембеле, «ПСЖ» — 7,78; Рафинья, «Барселона» — 8,55.

Нападающие: Антуан Гризманн, «Атлетико» — 8,34; Винисиус Жуниор, «Реал» (Мадрид, Испания) — 8,15.

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