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Булыкин: продать Изидора в «Зенит» — лучшее решение, Вильсон не хотел играть за «Локо»

Булыкин: продать Изидора в «Зенит» — лучшее решение, Вильсон не хотел играть за «Локо»
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мыслями о том, что «Зенит» окончательно активировал обязательную опцию выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива». Напомним, московский клуб в ближайшее время получит € 4 млн.

«Я думаю, хорошо, что «Локомотив» заработает деньги на Изидоре. Я не знаю, в какой форме находится Изидор, и смог ли он помочь «Локомотиву». То, что его продадут в «Зенит» — это лучше, чем отпустить бесплатно. Плюс, насколько я помню, он не хотел играть за «Локомотив» и хотел уехать из России, но остался в Питере. Поэтому посмотрим, как у него будет развиваться карьера. Для «Локомотива» продать Изидора — хорошее решение, потому что футболист не хотел играть за клуб», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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