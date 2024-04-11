Капитан «Пари НН» Гоцук: все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы в «Спартак»

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал, в какую команду из Российской Премьер-Лиги мечтает попасть.

«Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за «Спартак». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском «Спартаке».

«Спартак» — это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан «Пари НН» и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в «Спартак», — сказал Гоцук в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кирилл Гоцук начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе «Елец». Также за свою карьеру защитник успел поиграть за липецкий «Металлург», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и курский «Авангард». В 2020 году Гоцук стал футболистом «Пари Нижний Новгород», за который выступает до сих пор. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.