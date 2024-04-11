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Комментатор Моссаковский: жду, что Слуцкий станет чемпионом Китая

Комментатор Моссаковский: жду, что Слуцкий станет чемпионом Китая
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Спортивный комментатор Михаил Моссаковский прокомментировал тренерскую работу Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» и высказался об ожиданиях от российского специалиста по истечении сезона.

«Я жду, что Слуцкий станет чемпионом Китая и будет выигрывать трофеи. У него шесть побед из шести, пропустили лишь два мяча. Команда действительно выглядит очень круто и уверенно. Результаты Леонида Викторовича впечатляют, такой старт важен для психологии. Когда клуб из Китая берёт тренера из России, не могло не быть сомнений. Важно, что сейчас они справились», — приводит слова Моссаковского Metaratings.ru.

Напомним, экс-тренер сборной России возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в конце 2023 года. Сейчас клуб Слуцкого лидирует в таблице китайской Суперлиги с 15 очками, набранными в пяти играх. Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведёт с «Нантонг Жиун» 20 апреля в 15:00 мск.

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