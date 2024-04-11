Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль ван дер Варт жёстко раскритиковал Холанда за игру с мадридским «Реалом»

Рафаэль ван дер Варт жёстко раскритиковал Холанда за игру с мадридским «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/2024 с мадридским «Реалом» (3:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Эрлинг Холанд был плох против мадридцев, худший игрок на поле. Если он не забивает, то от его игры нет смысла.Холанд посредственно обращается с мячом. «Ман Сити» нужен был нападающий, который умеет дорожить мячом в трудные минуты. В конце концов, даже его товарищи по команде игнорировали его», — сказал ван дер Варт в эфире телеканала Ziggo Sport.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах за «горожан» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Тьерри Анри рассказал о недостатке Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android