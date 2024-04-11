Рафаэль ван дер Варт жёстко раскритиковал Холанда за игру с мадридским «Реалом»

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/2024 с мадридским «Реалом» (3:3).

«Эрлинг Холанд был плох против мадридцев, худший игрок на поле. Если он не забивает, то от его игры нет смысла.Холанд посредственно обращается с мячом. «Ман Сити» нужен был нападающий, который умеет дорожить мячом в трудные минуты. В конце концов, даже его товарищи по команде игнорировали его», — сказал ван дер Варт в эфире телеканала Ziggo Sport.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах за «горожан» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

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