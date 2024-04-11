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Экс-игрок «Зенита» Варфоломеев: ни Коваленко, ни Ахметов не заменят Вендела

Экс-игрок «Зенита» Варфоломеев: ни Коваленко, ни Ахметов не заменят Вендела
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Бывший полузащитник и капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев высказался относительно того, что хабек сине-бело-голубых Вендел пропустит матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром», который состоится 13 апреля, из-за перебора жёлтых карточек.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вендела заменить трудно. Не вижу, кто мог бы это сделать в «Зените». Если только Васильев. Но он давно не играл, практики нет.

Коваленко? Коваленко сейчас не нравится мне совсем.

Если говорить об Ахметове, то Ахметов — конечно, умненький игрок, но всё делает на месте. Не работает на всё поле, как Вендел. Тот «пашет» как дай бог каждому. Конечно, может иногда ошибаться, но пользы от него много. Работяга, техничный футболист», — приводит слова Варфоломеева «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. После 22 матчей чемпионата России «быки» набрали 43 очка и занимают второе место. После аналогичного количества игр РПЛ сине-бело-голубые заработали 44 очка и располагаются на первой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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