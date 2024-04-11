«Никогда не говори никогда». Агент Тюкавина — о переходе Константина в клуб из Европы

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 21-летнего нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о потенциальном переезде своего клиента в Европу в ближайшем будущем.

«Никогда не говори никогда. Заключили контракт, «Динамо» высоко ценит футболиста, а он дорожит этим отношением к себе. Косте важнее не забить или отдать пас, а сделать всё, чтобы команда выиграла. Он командный игрок, всю жизнь таким был и останется. Он матереет, становится одним из лидеров. Не хочу его в какие-то рамки загонять», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря 2023 года Тюкавин продлил контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», выступающим за взрослую команду москвичей с 2021 года. За этот период он принял участие в 119 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 33 голами и 24 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.