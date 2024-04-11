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Петржела сравнил Семака с Фергюсоном

Петржела сравнил Семака с Фергюсоном
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о сравнении Сергея Семака, возглавляющего санкт-петербургский клуб, с экс-тренером «Манчестер Юнайтед», сэром Алексом Фергюсоном.

«Я согласен, что Семак — русский Фергюсон. Это нормальное сравнение. Думаю, Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как и сэр Алекс для «Манчестер Юнайтед». Две легенды», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавил санкт-петербургский «Зенит» в мае 2018 года. На данный момент сине-бело-голубые лидируют в Российской Премьер-Лиге с 44 очками, которые набрали в 22 встречах. «Краснодар» отстаёт от петербуржцев всего на одно очко. При Семаке «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом РПЛ.

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