«Никакой красоты ждать не стоит». Кирьяков — о матче между «Краснодаром» и «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России, главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился возможным развитием событий в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоится в субботу, 13 апреля на поле южан.

«Краснодар» Мусаева может противостоять «Зениту» — у быков все для этого есть. Мусаев начал строить прагматичную игру, нацеленную на результат. В данной ситуации показывать открытый футбол не стоит. Наверное, Мусаев планировал попробовать схему оборонительного плана перед игрой с «Зенитом». Никакой красоты не стоит ждать. Все должно быть заточено на дисциплинированную игру в обороне», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Игра первого круга чемпионата России-2023/2024 завершилась вничью — 1:1. Встреча прошла 11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.