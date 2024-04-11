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«Никакой красоты ждать не стоит». Кирьяков — о матче между «Краснодаром» и «Зенитом»

«Никакой красоты ждать не стоит». Кирьяков — о матче между «Краснодаром» и «Зенитом»
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Бывший нападающий сборной России, главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился возможным развитием событий в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоится в субботу, 13 апреля на поле южан.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» Мусаева может противостоять «Зениту» — у быков все для этого есть. Мусаев начал строить прагматичную игру, нацеленную на результат. В данной ситуации показывать открытый футбол не стоит. Наверное, Мусаев планировал попробовать схему оборонительного плана перед игрой с «Зенитом». Никакой красоты не стоит ждать. Все должно быть заточено на дисциплинированную игру в обороне», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Игра первого круга чемпионата России-2023/2024 завершилась вничью — 1:1. Встреча прошла 11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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