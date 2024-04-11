Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Точилин: вряд ли победа «Сочи» над «Спартаком» станет неожиданностью

Александр Точилин: вряд ли победа «Сочи» над «Спартаком» станет неожиданностью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком», который состоится в субботу, 13 апреля на поле южан.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» сейчас нестабилен, а «Сочи» показывает игру, но нет побед. Если «Сочи» победит, вряд ли это для кого-то станет неожиданностью. Команда мотивирована — надо исправлять ситуацию в турнирной таблице. Может быть, «Сочи» даже является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, что в 2022-2023 годах Точилин был главным тренером сочинской команды.

После 22 игр в чемпионате России «Спартак» с 36 очками находится на шестом месте, «Сочи» замыкает турнирную таблицу (15).

Материалы по теме
Шикунов: «Сочи» — раненый зверь, и им нужны очки. «Спартаку» будет очень тяжело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android