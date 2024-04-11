Александр Точилин: вряд ли победа «Сочи» над «Спартаком» станет неожиданностью

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком», который состоится в субботу, 13 апреля на поле южан.

«Спартак» сейчас нестабилен, а «Сочи» показывает игру, но нет побед. Если «Сочи» победит, вряд ли это для кого-то станет неожиданностью. Команда мотивирована — надо исправлять ситуацию в турнирной таблице. Может быть, «Сочи» даже является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, что в 2022-2023 годах Точилин был главным тренером сочинской команды.

После 22 игр в чемпионате России «Спартак» с 36 очками находится на шестом месте, «Сочи» замыкает турнирную таблицу (15).