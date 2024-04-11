Шикунов: «Сочи» — раненый зверь, и им нужны очки. «Спартаку» будет очень тяжело

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Сочи». Напомним, игра состоится 13 апреля в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Для «Спартака» матч с «Сочи» будет непростым. «Сочи» надо вылезать из ямы. Если команда начнёт ещё дома проигрывать, то шансов нет. Поэтому для «Сочи» игра со «Спартаком» является очень важной, шансом зацепиться. «Спартаку» же будет очень тяжело, потому что «Сочи» — раненый зверь, и им кровь из носу надо брать очки. Сейчас «Сочи» уже совсем другой», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.