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«С каждым днём он становится всё сильнее как тренер». Тьерри Анри — о Хави

«С каждым днём он становится всё сильнее как тренер». Тьерри Анри — о Хави
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Бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри ответил на вопрос о будущем главного тренера «Барселоны» Хави.

«Я не знаю, что будет с Хави. Но изо дня в день он становится всё сильнее как тренер. Я всегда думал, что Хави — хороший специалист, и он это подтверждает. Теперь, когда результаты «Барселоны» улучшились, все говорят, что он должен остаться», — сказал Анри в эфире телеканала CBS Sports.

Напомним, что в среду, 10 апреля, «Барселона» под руководством Хави одержала гостевую победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2023/2024 с «ПСЖ» (3:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

44-летний Хави был назначен главным тренером «сине-гранатовых» в 2021 году. Ранее он заявил, что по окончании этого сезона он покинет клуб. После этого заявления его команда не потерпела ни одного поражения в 12 проведённых встречах.

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