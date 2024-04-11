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Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов спрогнозировал победу железнодорожников в матче 24-го тура РПЛ с московским ЦСКА, который состоится в субботу, 13 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду болеть за «Локо» в дерби с ЦСКА, желаю победы. Понимаю, что будет сложная игра, ведь команда сейчас не в лучшей форме находится. Сложно отдать предпочтение, потому что ЦСКА и «Локомотив» сейчас две разные команды. Но если бы у меня попросили дать прогноз, поставил бы на победу «Локо» со счётом 2:1», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

После 22 матчей РПЛ железнодорожники набрали 36 очков и занимают пятое место, уступая ЦСКА четвёртую строчку по дополнительным показателям.

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