Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов спрогнозировал победу железнодорожников в матче 24-го тура РПЛ с московским ЦСКА, который состоится в субботу, 13 апреля.

«Буду болеть за «Локо» в дерби с ЦСКА, желаю победы. Понимаю, что будет сложная игра, ведь команда сейчас не в лучшей форме находится. Сложно отдать предпочтение, потому что ЦСКА и «Локомотив» сейчас две разные команды. Но если бы у меня попросили дать прогноз, поставил бы на победу «Локо» со счётом 2:1», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

После 22 матчей РПЛ железнодорожники набрали 36 очков и занимают пятое место, уступая ЦСКА четвёртую строчку по дополнительным показателям.