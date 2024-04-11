Реми Кабелла: с «Краснодаром» мы совершили подвиг, пройдя «Порту» в Лиге чемпионов

Бывший атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о своих впечатлениях в период игры в составе «быков», за которых француз выступал с 2019 по 2022 год.

«Я очень колебался относительно того, стоит ли переходить в «Краснодар», ведь с «Сент-Этьеном» мы финишировали четвёртыми, проведя сумасшедший сезон. Но я решил перейти в «Краснодар», в частности из-за Лиги чемпионов. Я приехал в Россию, и мы совершили подвиг, пройдя «Порту» («Краснодар» обыграл «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/2020 со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата»). Но затем, в матче с «Олимпиакосом» я повреждаю крестообразную связку.

Десять месяцев спустя я возвращаюсь и забиваю на выезде в матче с ПАОКом в квалификации к Лиге чемпионов. Это является одним из моих лучших воспоминаний. Но опять же, судьба сложилась так, что я пропускаю первые три матча группового турнира из-за коронавируса, в том числе выезд к «Ренну». К счастью, я сыграл в следующих трёх играх и забил в матче с «Челси», — приводит слова Кабелла L'Équipe.