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Реми Кабелла: с «Краснодаром» мы совершили подвиг, пройдя «Порту» в Лиге чемпионов

Реми Кабелла: с «Краснодаром» мы совершили подвиг, пройдя «Порту» в Лиге чемпионов
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Бывший атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о своих впечатлениях в период игры в составе «быков», за которых француз выступал с 2019 по 2022 год.

«Я очень колебался относительно того, стоит ли переходить в «Краснодар», ведь с «Сент-Этьеном» мы финишировали четвёртыми, проведя сумасшедший сезон. Но я решил перейти в «Краснодар», в частности из-за Лиги чемпионов. Я приехал в Россию, и мы совершили подвиг, пройдя «Порту» («Краснодар» обыграл «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/2020 со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата»). Но затем, в матче с «Олимпиакосом» я повреждаю крестообразную связку.

Десять месяцев спустя я возвращаюсь и забиваю на выезде в матче с ПАОКом в квалификации к Лиге чемпионов. Это является одним из моих лучших воспоминаний. Но опять же, судьба сложилась так, что я пропускаю первые три матча группового турнира из-за коронавируса, в том числе выезд к «Ренну». К счастью, я сыграл в следующих трёх играх и забил в матче с «Челси», — приводит слова Кабелла L'Équipe.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 де Вильена – 3'     0:2 Сулейманов – 12'     0:3 Сулейманов – 34'     1:3 Зе Луиш – 57'     2:3 Диас – 77'    
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 сентября 2020, вторник. 22:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Пелькас – 32'     1:1 Классон – 39'     2:1 Кабелла – 70'    
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