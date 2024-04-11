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Руководство «Шальке» пообещало команде выплатить € 400 тыс

Руководство «Шальке» пообещало команде выплатить € 400 тыс
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Руководство немецкого клуба «Шальке 04» пообещало выплатить команде бонус в размере € 400 тыс, однако игроки уже упустили возможность получить выплату.

По информации издания Kicker, игроки получили бы бонус, если бы смогли набрать минимум семь очков по итогам матчей с «Карлсруэ», «Ганновером» «Нюрнбергом». Это значит, что «Шальке» нужно было одержать победу хотя бы в двух матчах, однако это сделать игрокам из Гельзенкирхена не удалось. Встречи с «Карлсруэ» и «Ганновером» закончились вничью – 0:0 и 1:1 соответственно.

Матч «Шальке» с «Нюрнбергом» пройдет 13 апреля на стадионе «Фельтинс-Арена» в 21:30 мск. На данный момент клуб из Гельзенкирхена располагается на 13 строчке таблицы второй Бундеслиги с 32 очками, набранными в 28 встречах.

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