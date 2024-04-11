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Куман: наконец-то президент «Барселоны» научился защищать тренера, при мне этого не было

Куман: наконец-то президент «Барселоны» научился защищать тренера, при мне этого не было
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о том, в чём президент сине-гранатовых Жоан Лапорта стал лучше по сравнению с тем периодом, когда каталонский клуб возглавлял нидерландский специалист.

«Вам приходится переживать очень сложные времена, если рядом с вами нет президента, который бы помогал вам. Если Лапорта чему-то и научился на текущем этапе, так это тому, как нужно защищать своего тренера. Особенно, если сравнивать, как всё происходило в моё время в клубе», — приводит слова Кумана Iusport.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 61-летний специалист возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 года. За этот период под его руководством сине-гранатовые сыграли в 67 матчах во всех турнирах, в которых одержали 40 побед, 11 раз сыграли вничью и 16 раз проиграли.

Хави возглавляет каталонский клуб с ноября 2021 года.

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