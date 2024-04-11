«Ливерпуль» — «Аталанта»: мяч после удара Пашалича в упор попал в глаз голкиперу хозяев

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале матча в одной из атак «Аталанты» полузащитник Марио Пашалич пробил с убойной позиции по воротам «Ливерпуля», но попал голкиперу хозяев Келлехеру в голову, в район глаза. Счёт в матче пока не открыт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не включён в стартовый состав.

Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Бергамо, сильнее оказались гости — 5:0. В Ливерпуле «Аталанта» взяла реванш, победив со счётом 2:0.