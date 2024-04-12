Тренер «Аталанты» прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Ливерпулем» в ЛЕ

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

«Спасибо, это выдающийся и выдающийся результат для истории «Аталанты», для всех болельщиков, которые с такой страстью приехали в Ливерпуль. Мы очень гордимся тем, что играем в четвертьфинале Лиги Европы на «Энфилде», и этот результат останется с нами навсегда. Не всегда удаётся выигрывать трофеи, но, когда ты можешь войти в историю такого клуба, как наш, это тоже многого стоит», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдёт 18 апреля в Бергамо, начало – в 22:00 мск.

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