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Тренер «Аталанты» прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Ливерпулем» в ЛЕ

Тренер «Аталанты» прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Ливерпулем» в ЛЕ
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Спасибо, это выдающийся и выдающийся результат для истории «Аталанты», для всех болельщиков, которые с такой страстью приехали в Ливерпуль. Мы очень гордимся тем, что играем в четвертьфинале Лиги Европы на «Энфилде», и этот результат останется с нами навсегда. Не всегда удаётся выигрывать трофеи, но, когда ты можешь войти в историю такого клуба, как наш, это тоже многого стоит», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдёт 18 апреля в Бергамо, начало – в 22:00 мск.

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