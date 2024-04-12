Михаил Мудрик определился со своим будущим в «Челси»

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не хочет покидать клуб.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, 23-летний футболист счастлив в «Челси» и, несмотря на слухи о возможном уходе, не думает о смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

«Челси» располагается на девятой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 44 очка в 30 матчах.

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Мудрик показал видео боксёрской тренировки: