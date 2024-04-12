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Де Росси отреагировал на победу «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом»

Де Росси отреагировал на победу «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:0).

«Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам. Они были великолепны, сегодня мои футболисты приложили много усилий. Зрелость, с которой мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень счастлив», – приводит слова Де Росси официальный сайт УЕФА.

Напомним, 11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянские «Милан» и «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Напомним, ответный матч между этими командами состоится 18 апреля.

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