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«Мы хотим выйти в финал», — Самуэл Лино — о целях «Атлетико» в Лиге чемпионов

Вингер мадридского «Атлетико» Самуэл Лино рассказал о цели команды в Лиге чемпионов.

Вчера, 11 апреля, команда Диего Симеоне обыграла в первом четвертьфинальном матче «Боруссию» (Дортмунд) со счётом 2:1.

«Проходим матч за матчем, кто бы что ни говорил. Мы хотим выйти в финал. Мы можем выиграть Лигу чемпионов», – приводит слова Лино El Chiringuito.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.

В 1/8 финала «Атлетико» обыграл миланский «Интер» (2:2, 3:2 – по пенальти), а «Боруссия» оказалась сильнее ПСВ (3:1).

На групповом этапе «Атлетико» занял первое место (14 очков) в группе Е с «Лацио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка).

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