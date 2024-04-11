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«Мы не рассчитывали закончить противостояние сегодня». Де Пауль – об игре с «Боруссией»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (2:1) в пермо четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Всегда приятно побеждать хорошую команду. Мы и не рассчитывали закончить противостояние сегодня, но сделали первый шаг.

Мы хотели победить дома и отправиться на выезд с положительным результатом – это всегда хорошо», – приводит слова Де Пауля официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 22:00 по мск.

В 1/8 финала «Атлетико» обыграл миланский «Интер» (2:2, 3:2 – по пенальти), а «Боруссия» оказалась сильнее ПСВ.

На групповом этапе «Атлетико» занял первое место (14 очков) в группе Е с «Лацио» (10 очком), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка).

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