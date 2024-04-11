Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не рассчитывали закончить противостояние сегодня». Де Пауль – об игре с «Боруссией»

«Мы не рассчитывали закончить противостояние сегодня». Де Пауль – об игре с «Боруссией»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (2:1) в пермо четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

«Всегда приятно побеждать хорошую команду. Мы и не рассчитывали закончить противостояние сегодня, но сделали первый шаг.

Мы хотели победить дома и отправиться на выезд с положительным результатом – это всегда хорошо», – приводит слова Де Пауля официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 22:00 по мск.

В 1/8 финала «Атлетико» обыграл миланский «Интер» (2:2, 3:2 – по пенальти), а «Боруссия» оказалась сильнее ПСВ.

На групповом этапе «Атлетико» занял первое место (14 очков) в группе Е с «Лацио» (10 очком), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка).

Материалы по теме
«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне
«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне

Самурай Антони, злой Клопп и 53 удара. ХиТ#177

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android