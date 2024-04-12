«Не хватило свежести». Быстров — о поражении «Ливерпуля» от «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Аталанты» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Ливерпулю» не хватило свежести. Видимо, слишком много сил отдали в недавнем матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», когда сыграли 2:2. У «Ливерпуля» идёт борьба за чемпионство в АПЛ, для английских клубов победа в чемпионате — превыше всего», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоялся вчера, 11 апреля. Игру принимал стадион «Энфилд». Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль в этой встрече: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).