Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Сочи». Напомним, игра состоится 13 апреля в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«В матче «Сочи» — «Спартак» стоит ждать бескомпромиссной борьбы и интересной игры, потому что «Сочи» сильно перестраивает свою игру. Испанский тренер делает акцент на контроле мяча, на быстрые переходные фазы, и что-то у команды уже получается. Поэтому интересно смотреть, как играет «Сочи». Они пока не побеждали в матчах, но игра команды преображается. У «Спартака» будет настрой только на победу, поэтому будет интересно посмотреть на атакующий футбол.

Безусловно, дополнительный интерес в этом матче вызовет испанское противостояние Морено и Абаскаля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.