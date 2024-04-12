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Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Спартак»

Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Сочи». Напомним, игра состоится 13 апреля в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Сочи» — «Спартак» стоит ждать бескомпромиссной борьбы и интересной игры, потому что «Сочи» сильно перестраивает свою игру. Испанский тренер делает акцент на контроле мяча, на быстрые переходные фазы, и что-то у команды уже получается. Поэтому интересно смотреть, как играет «Сочи». Они пока не побеждали в матчах, но игра команды преображается. У «Спартака» будет настрой только на победу, поэтому будет интересно посмотреть на атакующий футбол.

Безусловно, дополнительный интерес в этом матче вызовет испанское противостояние Морено и Абаскаля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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