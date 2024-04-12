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Аршавин: Миранчук должен порадоваться появлению на поле на 89‑й минуте игры с «Ливерпулем»

Аршавин: Миранчук должен порадоваться появлению на поле на 89‑й минуте игры с «Ливерпулем»
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Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на замену на 89-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем». Напомним, итальянская команда добилась разгромной победы — 3:0.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89‑й минуте, потому что при счёте 3:0 мог вообще не выйти. Этой заменой тренер показывает ему, что он находится в обойме команды. Тем более Алексей проводит один из своих лучших месяцев в итальянской команде», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Бергамо, сильнее оказались гости — 5:0. В Ливерпуле «Аталанта» взяла реванш, победив со счётом 2:0.

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