Алексей Березуцкий рассказал, что Василия уговаривали сыграть за сборную на ЧМ-2018

Бывший защитник и главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что его брата, Василия Березуцкого, уговаривали сыграть за сборную России на Чемпионате мира — 2018.

«Уговаривали ли нас? Ну, в большинстве своём, Васю. Не, ну это было объективно, мне там нечего было делать, я же перед этим ногу сломал. И, если честно, я играл…

Тогда было прям плохо. Вот, и поэтому я даже не рассматривал этот вариант. Это было объективно, у меня и нога болела, и что там ещё и дёрнул. Если честно, я не собирался уже вообще играть, потому что я знал, что в мае закончу», — сказал Березуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Василий Березуцкий выступал за основную команду ЦСКА с 2002 по 2018 год — 531 матч, 14 голов, 19 ассистов. За это время он выиграл 20 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов, семь Кубков и шесть Суперкубков России. Василий Березуцкий также являлся и тренером армейцев с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году.